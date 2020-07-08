Матвиенко описала будущее бывшего президента России

Валентина МатвиенкоФото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Право президента России стать пожизненным сенатором не приходит автоматически. Таким образом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко описала будущее Дмитрия Медведева, бывшего главы государства, передает ТАСС.

По ее словам, в законе необходимо прописать механизм действия этой поправки. «В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», — отметила Матвиенко.

Идея о пожизненном назначении сенаторов озвучивалась в феврале — с такой инициативой выступил член рабочей группы по подготовке предложений о поправках к Конституции Александр Чубарьян. По его словам, он вдохновлялся итальянским опытом. «У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе: общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», — пояснил он.

В настоящее время в Совет Федерации входят представители регионов. У президента страны есть право вносить свои кандидатуры, однако президентская норма составляет не больше 10 процентов — 17 человек. Согласно принятым поправкам к Конституции, эта норма увеличивается до 30 представителей. Из них семеро могут быть назначены сенаторами пожизненно за заслуги перед страной.

В России 1 июля состоялся заключительный день всенародного голосования по поправкам к Основному закону. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Поправки вступили в силу 4 июля.