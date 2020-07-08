Адвокат Ефремова настроился на оправдательный приговор актеру

Михаил ЕфремовФото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев настроен на оправдательный приговор в отношении актера, поскольку в его практике есть аналогичные дела, которые закончились освобождением. Об этом юрист рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Пашаев отметил, что должность адвоката занимает уже 20 лет и занимается делами не только в России, но и Европе, США и Японии. Юрист признался, что вел дела различных чиновников, звезд шоу-бизнеса, а также «очень известных и богатых людей». «У меня в год минимум 3-4 громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения», — сказал он.

Юрист привел пример, что до того, как он взялся за одно из дел, обвиняемый полгода находился под стражей, а потом его сразу освободили.

По словам Пашаева, Ефремов пока ничего не планирует. «Я ведь ему честно говорю: может быть так, а может и по-другому. Но сколько я их не защищал, первый раз вижу такого искреннего и порядочного человека», — резюмировал адвокат.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.