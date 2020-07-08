В Альметьевске частично сгорел крупный ТЦ

В Альметьевске днем загорелся торговый центр «Панорама» на улице Ленина. Фото и видео с места происшествия опубликовали в сети очевидцы происшествия. На кадрах видны пламя и столб дыма.

В торговом центре расположены более 130 магазинов, кинотеатр и фуд-корт. Судя по информации в официальной группе ТЦ в соцсети «ВКонтакте», часть магазинов там уже открылись.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о задымлении в ТЦ поступило в экстренные службы в 15:05 мск. На место направили силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона. На момент приезда спасателей горел фасад здания, образовалось плотное задымление.

Два звена газодымозащитной службы проверили помещения на наличие скрытых очагов. В 15:15 мск пожар локализовали. Пострадавших и погибших нет. В МЧС отметили, что ТЦ работал частично, всего были открыты 8 торговых павильнов.

Позднее стали известны подробности происшествия. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

По предварительной информации пожар произошел в электрощитовой, расположенной в магазине одежды на 3 этаже. Далее по электрокабелю он распространился на фасад, где горел утеплитель под декоративной плиткой. Железобетонные перекрытия не повреждены.