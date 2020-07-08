Глава алтайского Минздрава объяснил длительное отсутствие лекарств краевом тубдиспансере

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с нехваткой препарата бедаквилин в КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». Пациенты с устойчивой формой болезни несколько месяцев жаловались на отсутствие полноценного лечения, и ситуация изменилась лишь после выхода информации в публичную плоскость. Попов заявил, что ситуация уже решена, она якобы была связана с проблемами при конкурсных процедурах. Однако министр не расширил свой ответ и не объяснил, в чем они заключались.

О том, что в краевом тубдиспансере отсутствует бедаквилин, необходимый для лечения устойчивой формы туберкулеза, пациенты учреждения ранее сообщили «Банкфаксу». Сразу после того, как ситуация была предана огласке, больные рассказали, что препарат появился в КГБУЗ, но им не объяснили, в чем была загвоздка. При этом некоторые пациенты утверждали, что не получали лекарство около трех месяцев, да и после препарат выдали не всем.

В ходе онлайн-конференции 8 июля Дмитрий Попов объяснил, что лекарство закупают за счет федеральных средств, исходя из количества пациентов с устойчивыми формами туберкулеза, которые определены в регистре пациентов, страдающих этим заболеванием. Он заявил, что проблема была решена и бедаквилин все же поставили в тубдиспансер. Длительную задержку с лечением министр объяснил проведением конкурсных процедур. От дальнейших разъяснений Попов воздержался, хотя с его слов не ясно, какие именно проблемы возникли на этапе закупок, и почему задержка составила такой длительный срок.

На сайте Госзакупок отсутствуют сведения о каких-либо конкурсных процедурах по поставкам бедаквилина в Алтайский край, хотя другие регионы по данным все того же сайта проводят конкурсные процедуры по этому наименованию. При этом источники «Банкфакса» отмечают, что бедаквилин до сих пор отсутствует в противотуберкулезном диспансере Рубцовска, откуда больных с устойчивыми формами направляют в краевой диспансер.

Попов также рассказал о состоянии дел во фтизиатрической службе региона. Он заверил, что, вопреки опасениям жителей края, задачи по закрытию противотуберкулезных учреждений в муниципалитетах нет. Однако проблемой остается ветхость занимаемых ими зданий. Министр объяснил, что в противотуберкулезном диспансере Бийска в этом году планируется завершить аварийно-восстановительные работы, а затем перейти к капитальному ремонту учреждения. Похожим образом ситуация складывается в Рубцовске, где под нужды местного диспансера удалось передать муниципальное здание, которое также требует ремонта, чтобы соответствовать санитарным нормам, необходимым для оказания амбулаторной помощи больным. Параллельно с этим должен идти ремонт основного здания.

Помимо этого, как отметил Попов, продолжаются работы в Новоалтайске по реконструкции противотуберкулезного диспансера. Его планируют сдать к концу 2021 года, при том, что заложили его еще в 2011 году. Средства на окончание строительства и оснащение диспансера необходимым оборудованием предусмотрены как в федеральном, так и в краевом бюджете. «Однако одномоментно все проблемы, которые копились десятилетиями, решить во фтизиатрической службе невозможно. Основной противотуберкулезный диспансер сегодня оказывает необходимую медицинскую помощь. Здесь сверхнапряжения мы не испытываем, в том числе перейдя на иные формы оказания медицинской помощи в виде патронажа, отслеживания приема лекарственных препаратов со стороны пациентов», — подытожил Дмитрий Попов.