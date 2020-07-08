В Москве откроют памятник главе атомной отрасли СССР Ефиму Славскому

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Прослушать новость Остановить прослушивание close Depositphotos Средняя зарплата в России по итогам II квартала 2020 года составила 41,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщают «Известия» со...
СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции
Прослушать новость Остановить прослушивание close Максим Блинов/РИА «Новости» Совет по правам человека при президенте (СПЧ) впервые предложил провести административную амнистию в России, передает РИА «Новости». Инициативой предлагается аннулировать все...