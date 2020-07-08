Следователи нашли ответственных бесчинства агрессивной группы подростков Камне-на-Оби

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело, связанное с нападениями группы подростков в Камне-на-Оби. Стражи порядка полагают, что должностные лица органов системы профилактики в Каменском районе халатно отнеслись к своим обязанностям, из-за чего школьник и оказался избит. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пишет пресс-служба краевого СУ СКР, с 2019 по 2020 год несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в органах системы профилактики правонарушений Каменского района, избивали несовершеннолетних мальчиков. Причинение физического насилия стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Сейчас следствие изучает обстоятельства произошедшего, чтобы дать оценку действиям сотрудников, в чьи обязанности входит контроль за несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах.

Отметим, что ранее уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева после длительного молчания сообщила, что в отношении подростков-агрессоров, напавших на мальчика в Камне-на-Оби в июне текущего года, примут меры. Одного поместят в центр для несовершеннолетних нарушителей, а остальных — в спецучреждения закрытого типа. Незадолго до этого правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего – участники конфликта еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, а потому санкции ст. 116 УК РФ (побои) им не грозят.

Напомним, 3 июня СУ СКР по Алтайскому краю сообщило, что проводит проверку по сообщению об избиении ребенка в Каменском районе, которому понадобилась госпитализация из-за серьезных травм. Группа подростков снимала издевательства на видео, которое заинтересовало следователей. В Сети писали о том, что агрессивные подростки терроризируют и других детей. Так, Telegram-канал издания Mash сообщал, что за последний месяц в отделения правоохранительных органов Камня-на-Оби поступало как минимум два заявления об избиении детей, к которым может быть причастна группа школьников. Утверждается, что всего известно о четырех таких ситуациях, а по одной из них полиция даже не стала проводить проверку. Как сообщил Mash, мать одного из пострадавших от побоев детей рассказала, что подобный инцидент случился в прошлом году. Тогда за ее ребенка вступился дедушка, но банда школьников распылила ему в глаза газовый баллончик.