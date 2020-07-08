Американская революция – бессмысленная и беспощадная!

Полное и совершенное незнание собственной истории широкими массами населения – белого, чёрного и цветного – большое достижение американской системы образования ХХ века. Оно превратило идеологически оформленные мифы о рабстве и рабовладении – в отличное горючее для разжигания революционных протестов в США, для бунтов и грабежей, а также для отвратительных сцен унижения человеческого достоинства по расовому признаку.

Любому относительно образованному человеку очевидно, что никакие морально предосудительные деяния и стереотипы человеческого поведения не могут считаться исключительной прерогативой той или иной этнической или расовой общности. Поэтому объявление всех сегодняшних обладателей белого цвета кожи ответственными за моральные прегрешения (или даже преступления) совершенно других лиц с тем же цветом кожи, а тем более – живших за 200-300 лет назад, является глупостью и низостью.

Тем более глупо, пошло и возмутительно требовать «извинений» от людей, обладающих по отношению к этим преступлениям полным и абсолютным алиби, выражаясь языком следователей! Имеются в виду люди, чьи предки прибыли в Соединённые Штаты ПОСЛЕ того, как были совершены все те действия, которые сегодня вызывают столь удивительно дружное возмущение – как у руководителей Демократического большинства в Конгрессе, так и у уголовных элементов, промышляющим разбоем и воровством в торговых центрах! Дело в том, что в североамериканских колониях Британской короны изначально использовался рабский труд вовсе не африканцев, а совершенных европейцев – шотландских и ирландских военнопленных, вывезенных в пору войн Английской Революции за океан. Поэтому не следует смешивать наше отношение к институту рабовладения – безотносительно к цвету кожи рабов и рабовладельцев, с нашим отношением к такому явлению, как расовая дискриминация! Историкам хорошо известен тот факт, например, что первым легальным собственником раба на территории североамериканских колоний (согласно судебному решению от 8 марта 1655 г.) был богатый виргинский землевладелец Энтони Джонсон – сам бывший, как теперь говорят, афро-американцем.1

Ко времени же Гражданской войны в США (называвшейся тогда, кстати, Войной за отделение южных штатов от Союза) таких чёрных рабовладельцев были тысячи(!), а в общем числе чёрного населения страны их доля была совершенно такой же, как и доля рабовладельцев среди белого населения.2 Более того, совсем не редко рабовладельцами становились даже бывшие рабы, только-только получившие свободу от своих хозяев: никаких юридических препятствий для этого не существовало.

(Об этом не знали, разумеется, европейские и русские (а потом уже и советские) читатели популярного аболиционистского романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Как не знали они о том, что сама Бичер-Стоу никогда в жизни не посещала территорию южных штатов, и потому попросту не могла знать о реальном положении дел там.)

Что касается собственно феномена трансатлантической работорговли, о котором столь часто говорят сегодня, то она началась в середине XVII в. с того, что суда под нидерландским флагом начали поставку в Северную Америку рабов из Африки, но уже к началу XVIII в. этот бизнес полностью перешёл под контроль английских работорговцев.

Это означает, что более чем 30 млн. нынешних американцев ирландского происхождения, более чем 40 млн. – немецкого происхождения, как многие миллионы американских итальянцев – не могут иметь практически никакого отношения к истории работорговли и рабовладения в США. И если кто-то из них сегодня под камеры лобызает обувь каких-то вульгарных экстремистов – он делает это исключительно в состоянии аффекта, безо всяких на то рациональных оснований.

На Западе сегодня не принято вспоминать о том, что ещё за столетие до начала рабовладения в американских колониях, на территории современного Магриба процветал пиратский промысел, неразрывно связанный с работорговлей. Известные на весь тогдашний мир алжирские пираты грабили торговые суда и захватывали христианских рабов в прибрежных селениях Италии, Франции, Испании, Португалии, Англии, Нидерландов, Ирландии и даже Скандинавских стран и Исландии.

(Впрочем, в 1960-1970-е гг. европейские и советские зрители могли свободно смотреть в кинотеатрах фильм «Анжелика и Султан» – экранизацию романов Анн и Сержа Голон, где приключения героев происходили как раз на фоне борьбы европейцев с алжирскими пиратами: западная политкорректность ещё только собиралась править бал, поэтому тогдашняя массовая культура не чуралась этой страницы европейской истории.) Это был – очень большой бизнес: с середины XVI и до начала XIX вв., например, как раз в пору бурного развития трансатлантической работорговли в Америке – было продано в рабство на невольничьих рынках Алжира и Марокко, по разным подсчётам, от 1 до 1,5 млн. европейских христиан.

Периодически снаряжавшиеся в течение XVI-XVIII вв. – испанские, французские, английские, голландские – т.н. «алжирские экспедиции» против пиратских центров в Алжире, Триполи и Тунисе, находившихся под покровительством Османской империи, не сопровождались особенными успехами.

Гораздо более эффективно противостояли пиратству военно-морские силы рыцарей-госпитальеров, членов Ордена Св. Иоанна Иерусалимского, с XVI в. пребывавшего на Мальте. Подобно казакам на границах Российской империи, или граничарам – на Военной границе империи Габсбургов, моряки Мальтийского Ордена сдерживали внешнее давление на тогдашнюю христианскую Европу.

Но в 1798 г., когда Бонапарт захватил Мальту, Ордену пришлось покинуть ее, и у средиземноморских пиратов руки оказались развязаны. Об обстановке, царившей тогда в Средиземноморье, свидетельствует тот факт, что новорожденная Американская Республика, например, ежегодно выплачивала североафриканским пиратам 1 млн. долл. – за право свободного прохода американских кораблей по Средиземному морю.

А когда в 1801 г. только что избранный президент Томас Джефферсон отказался подчиняться рэкету и выплачивать эту дань, паша Триполи объявил США войну! К нему тут же присоединились правители Туниса, Алжира и Марокко, явно переоценившие свои силы и недооценившие силы американские. Т.н. Первая Берберийская (ещё называемая Варварской, или Триполитанской) война закончилась в 1805 г. победой американского флота. В 1815 г., в ходе Второй Берберийской войны, США вновь разнесли алжирский флот, после чего остальные государства Магриба вынуждены были признать новые для них правила отношения к военнопленным и прекратить продавать их в рабство.

Впрочем, уже в 1820-х гг. новый правитель Алжира возобновил опасный промысел: пиратство и работорговля за прошедшие столетия, судя по всему, глубоко вошли в культурное самосознание тогдашних правителей Магриба и Ближнего Востока. Вследствие этого, в июне 1827 г. французам пришлось блокировать алжирские берега, а в 1830 г. в Алжир был направлен мощный французский экспедиционный корпус и огромный флот (100 военных кораблей и 350 транспортов). Вслед за падением Алжира, 2 эскадры были посланы против Туниса и Триполи, после чего завершилась долгая история средиземноморского пиратства.

Можно только догадываться, в какой апофеоз коллективного умопомрачения могло бы вылиться безудержное основание гражданами современной Турецкой республики, например, своей коллективной вины за то, что в течение почти пятисот лет существования Османской империи на контролировавшейся ею территории существовали рабство и работорговля: как белыми, христианскими и европейскими рабами – до начала XIX в., так и черными, африканскими – вплоть до начала ХХ в.

Но очевидно, что турецкая система образования, в отличие от американской и западноевропейской, не нацелена на создание у населения страны тяжёлого комплекса вины за неприглядные страницы истории тех государств, которые существовали на её территории в прошедшие века.

Чем дольше история страны – тем больше у её жителей возможностей выбирать те страницы истории, которые могут им помочь проживать их сегодняшнюю жизнь. Но даже достаточно короткая, по европейским меркам, история Соединённых Штатов – если её знать – может дать её гражданам достаточно поводов для уверенности в себе и в величии страны.

Жаль, что культивировавшаяся американской системой образования историческая безграмотность, на наших глазах, позволила демократическому Агитпропу столь быстро погрузить столь многие американские города в пучину самоубийственного бунта – бессмысленного и беспощадного…

Александр Крымцев