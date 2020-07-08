Что думают великие иностранцы о нраве русского народа?

Почитайте, — очень интересно, что о нас думают великие люди.
«Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость»,
— Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.«Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью»,
— Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель.
«Русским людям нужна Правда, и они ищут её, прежде всего в жизни»,
— Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.
«ЖИТЬ ПО ПРАВДЕ — ЭТО ПО-РУССКИ!»,
— Уильям Томсон, английский физик.
«Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель»,- Фридрих Гегель, немецкий философ.
«Концепция добронравия — жить по-совести — это по-русски»,
— Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.
«Русскость — это мировоззрение справедливого жизнестроя»,
— Станислав Лем, польский писатель.
«Ради праведной идеи Русские люди с радостью трудятся, даже находясь в заключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, — они обретают свободу»,
— Адам Смит, шотландский экономист и философ
«ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО НАРОДА, ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — ЭТО ПО-РУССКИ»,
— Никколо Макиавелли, итальянский политический мыслитель.
«Общинность — в крови у Русских людей»,
— Имре Лакатос, английский математик.
«Русская душа — это щедрость, не знающая границ»,
— Далай-Лама, духовный лидер тибетского народа.
«Для Русских людей характерно нестяжательство. Русские люди никогда не одурманивают себя»,
— Карл Маркс.
«АБСОЛЮТНАЯ ТРЕЗВОСТЬ — ЭТО ПО-РУССКИ! Русские люди не нуждается ни в чём сверх меры»,
— Бичер Генри Уорд, американский религиозный и общественный деятель.
«Мера — есть суть Русской цивилизации»,
— Клод Гельвеций, французский философ
«Русская культура не приемлет разврат»,- Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий писатель.
«Русские люди не терпят всякой мерзости!»,
— Генри Форд, американский инженер.
«РУССКИЕ ЛЮДИ НИКОГДА НЕ ЖИВУТ ПО ПРИНЦИПУ «МОЯ ХАТА С КРАЮ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ»,
— Томас Джефферсон, американский просветитель.
««Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных удовольствиях — это не по-русски»,
— Св. Тереза
«Смысл слова «радость» в русском языке неслучайно отличён от смысла слова «удовольствие»»,
— Стивенсон Роберт Луис, английский писатель.
«Радость у Русских людей появляется от чёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и невозможное),чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном обществе»,
— Гейзенберг Вернер, немецкий физик-теоретик.
«Русские люди неустанно работают на преображение себя и окружающих от человекообразия к Человечности!»,
— Дюма Александр,известный французский писатель.
«Жить по-русски — значит жить по-человечески!»,
— Адольф Дистервег, немецкий педагог.
«Я НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО КАКОЕ БЫ ТО НИ БЫЛО БОЛЬШОЕ БЕДСТВИЕ, МОЖЕТ СЛОМИТЬ РОССИЮ. ЭТО ВЕЛИКИЙ НАРОД; НЕСОМНЕННО, ОН НЕ В НАШЕМ ВКУСЕ, НО ТАКОВ ФАКТ. НИКАКОЙ ВРАГ НЕ ОСМЕЛИТСЯ БЕЗНАКАЗАННО ВТОРГНУТЬСЯ НА ЕГО ТЕРРИТОРИЮ, ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ ЗАХВАТА ТАКИХ НИЧТОЖНЫХ КУСОЧКОВ, КАКИЕ МЫ ТЕПЕРЬ ЗАНЯЛИ»,
— английский штабной офицер.
«Русские — самый чистоплотный народ, потому что каждую неделю моются в паровой бане» —
Уэллеслей Ф. А. (1844-1931) — английский военный атташе при Александре II в 1871-1876 гг.
«Ничто не может сравниться с гостеприимством русских. Ни разу не случалось нам делать утренние визиты, не получив при этом приглашения на обед. Вначале мы считали это простой любезностью и ждали вторичного приглашения, но вскоре мы убедились, что это лишнее и мы обрадуем хозяев, если явимся к ним без всякой церемонии»- Уильям Кокс (1748-1828) — английский историк.
«СЧАСТЬЕ ДЛЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ — ЭТО ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ВЕЛИКОГО ЕДИНЕНИЯ И СОУЧАСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА НА ЗЕМЛЕ»,
— Бенджамин Франклин, американский просветитель, государственный деятель.