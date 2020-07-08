Что думают великие иностранцы о нраве русского народа?

Почитайте, — очень интересно, что о нас думают великие люди.

«Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость»,

— Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.«Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью»,

— Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель.

«Русским людям нужна Правда, и они ищут её, прежде всего в жизни»,

— Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.

«ЖИТЬ ПО ПРАВДЕ — ЭТО ПО-РУССКИ!»,

— Уильям Томсон, английский физик.

«Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель»,- Фридрих Гегель, немецкий философ.

«Концепция добронравия — жить по-совести — это по-русски»,

— Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.

«Русскость — это мировоззрение справедливого жизнестроя»,

— Станислав Лем, польский писатель.

«Ради праведной идеи Русские люди с радостью трудятся, даже находясь в заключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, — они обретают свободу»,

— Адам Смит, шотландский экономист и философ

«ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО НАРОДА, ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — ЭТО ПО-РУССКИ»,

— Никколо Макиавелли, итальянский политический мыслитель.

«Общинность — в крови у Русских людей»,

— Имре Лакатос, английский математик.

«Русская душа — это щедрость, не знающая границ»,

— Далай-Лама, духовный лидер тибетского народа.

«Для Русских людей характерно нестяжательство. Русские люди никогда не одурманивают себя»,

— Карл Маркс.

«АБСОЛЮТНАЯ ТРЕЗВОСТЬ — ЭТО ПО-РУССКИ! Русские люди не нуждается ни в чём сверх меры»,

— Бичер Генри Уорд, американский религиозный и общественный деятель.

«Мера — есть суть Русской цивилизации»,

— Клод Гельвеций, французский философ

«Русская культура не приемлет разврат»,- Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий писатель.

«Русские люди не терпят всякой мерзости!»,

— Генри Форд, американский инженер.

«РУССКИЕ ЛЮДИ НИКОГДА НЕ ЖИВУТ ПО ПРИНЦИПУ «МОЯ ХАТА С КРАЮ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ»,

— Томас Джефферсон, американский просветитель.

««Жить для себя», «работать на себя», прожигать жизнь в различных удовольствиях — это не по-русски»,

— Св. Тереза

«Смысл слова «радость» в русском языке неслучайно отличён от смысла слова «удовольствие»»,

— Стивенсон Роберт Луис, английский писатель.

«Радость у Русских людей появляется от чёткого осознания смысла жизни: делать всё возможное (и невозможное),чтобы будущие поколения не были рождены в рабовладельческом толпо-элитарном обществе»,

— Гейзенберг Вернер, немецкий физик-теоретик.

«Русские люди неустанно работают на преображение себя и окружающих от человекообразия к Человечности!»,

— Дюма Александр,известный французский писатель.

«Жить по-русски — значит жить по-человечески!»,

— Адольф Дистервег, немецкий педагог.

«Я НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО КАКОЕ БЫ ТО НИ БЫЛО БОЛЬШОЕ БЕДСТВИЕ, МОЖЕТ СЛОМИТЬ РОССИЮ. ЭТО ВЕЛИКИЙ НАРОД; НЕСОМНЕННО, ОН НЕ В НАШЕМ ВКУСЕ, НО ТАКОВ ФАКТ. НИКАКОЙ ВРАГ НЕ ОСМЕЛИТСЯ БЕЗНАКАЗАННО ВТОРГНУТЬСЯ НА ЕГО ТЕРРИТОРИЮ, ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ ЗАХВАТА ТАКИХ НИЧТОЖНЫХ КУСОЧКОВ, КАКИЕ МЫ ТЕПЕРЬ ЗАНЯЛИ»,

— английский штабной офицер.

«Русские — самый чистоплотный народ, потому что каждую неделю моются в паровой бане» —

Уэллеслей Ф. А. (1844-1931) — английский военный атташе при Александре II в 1871-1876 гг.

«Ничто не может сравниться с гостеприимством русских. Ни разу не случалось нам делать утренние визиты, не получив при этом приглашения на обед. Вначале мы считали это простой любезностью и ждали вторичного приглашения, но вскоре мы убедились, что это лишнее и мы обрадуем хозяев, если явимся к ним без всякой церемонии»- Уильям Кокс (1748-1828) — английский историк.

«СЧАСТЬЕ ДЛЯ РУССКИХ ЛЮДЕЙ — ЭТО ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ВЕЛИКОГО ЕДИНЕНИЯ И СОУЧАСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА НА ЗЕМЛЕ»,

— Бенджамин Франклин, американский просветитель, государственный деятель.