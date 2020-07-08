Астролог объяснил, почему коронавирус атаковал нас именно в 2020 году

Астролог заявил, что появление коронавируса именно сейчас – не случайно. Это связано с тем, как говорит ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев, что именно с 2020 года в мире начнут появляться новые опасные заболевания. А сам текущий год – находится в серии переломных 30-летних процессов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на телеканал «МИР 24». «Рак – это зона, которая влияет на уязвимости слизистых оболочек человека, Нептун в зоне Рыб, а Рыбы отвечают за иммунитет. Сейчас парад планет в конфликте с положением Марса, попадает сюда Нептун – то есть всё, связанное с иммунитетом. Поэтому все проблемы, которые мы сейчас наблюдаем, это новые вирусы и иммунитет человека, который им должен противостоять», – астролог. Как отметил специалист, сейчас происходит большой парад планет. То есть шесть или больше планет находятся по одну сторону от Солнца. Юпитер и Сатурн находятся в оппозиции к Солнцу, а Земля между ними. Рядом с Солнцем – Меркурий и Венера. Они противостоят Юпитеру, Сатурну и Плутону в Козероге. При этом, по словам ректора, Уран находится в хорошей позиции. Это означает, что планета изобретателей может помочь сделать новое важное открытие в медицине, которое станет огромным шагом в решении многих проблем, связанных со здоровьем человека. Также Михаил Бородачев акцентировал внимание на том, что положение Урана может указывать на то, что в этот период возможно появление лекарств от разных вирусов, или даже онкологических заболеваний, СПИДа. Такое положение планеты свидетельствует о возможном большом прорыве в медицине в ближайшее время. «Будут откровения, изобретения, которые перевернут в лучшую сторону ход событий», – сказал астролог.