Ученые узнали, что за странное вещество удалось найти на темной стороне Луны

Так что анализ находки, который сделала группа китайских учёных, и его результаты – разочаровали. Вещество было обнаружено луноходом Yutu в прошлом году.

Chang’e 4 – именно этот космический корабль стал первым, что приземлился на обратной к Земле стороне Луны. Лунный зонд из Китая сделал посадку на малоизученную часть спутника Земли 3 января 2019 года.

После этого в сентябре того же года ученые Китая заявили, что их космический аппарат наткнулся на «гелеобразное» вещество странного цвета. Необычный материал обнаружили на дне ударного кратера.

Как недавно стало известно, китайские ученые свои предположения подтвердили. Размер материала 20 на 6 сантиметров, а возник он в результате плавления материи из-за метеорных ударов или извержения вулканов. Внешне это вещество выглядит зеленоватым, стеклообразным. Также ученые отметили, что этот материал похожий на образцы, которые возвратились на Землю после миссий НАСА «Аполлон 15» и «17».

И хотя основой предположения специалистов выступают данные, зафиксированные панорамными камерами Yutu 2 и прибором видимого и ближнего инфракрасного спектрометра лунохода (VNIS), абсолютной уверенности в результатах исследований быть не может. Невозможно сделать точные изучение и анализ этого вещества из-за плохого освещения на обратной к Земле стороне Луны.

Как заявил сотрудник программы НАСА в Центре космических полетов Годдарда Дэн Мориарти, ученым не удалось заполучить образцы с этого региона, которое могли бы помочь определять параметры вещества, что не дает сделать анализ состава реголита. Поэтому, как указал специалист, вышеупомянутые данные могут быть и не совсем точными.