Мошенники не дремлют: Артериале от давления — Развод!

Похоже мошенники решили, что сейчас самое время оставлять людей без денег, придумывая все более изощренные способы развода. Итак, обо всем по порядку.На днях в интернете появилась якобы разоблачающая статья некой Кристины Сомовой, заместителя главного фармацевта России. В своем посте на фейсбуке Кристина возмущалась на тему того, что какой-то волшебный препарат, который поможет избавиться от всех проблем с сердцем и себестоимость которого составляет 17 тысяч рублей ОНИ хотят раздавать бесплатно больным гражданам. Собственно, вот тот скрин этого сообщения: Что интересно, покопавшись в интернете, был найден точно такой же пост только, Кристина оказалась заместителем главного фармацевта Украины, а стоимость препарата измерялась в тысячах гривен (на скрине достаточно неумело замазаны гривны на рубли, шрифт отличается). Полагаю, развод распространяется не только на граждан РФ но и СНГ.Далее в статье идет описание «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на тему того, как такие люди вообще имеют право занимать столь высокие посты:Владимир Соловьев. Как такой человек может работать в государственных структурах? За чей счет она купила себе роскошный особняк и регулярно летает отдыхать на дорогие курорты?Почему такие люди распоряжаются судьбой уникального российского препарата от НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова, который лечит сердце и давление, предотвращая смерть? И который должны выдавать БЕСПЛАТНО, несмотря на цену в 17 тысяч рублей. Разбираемся. Владимир Соловьев: «Первый вопрос к Кириллу Уткину — главе департамента фармацевтики РФ. Кирилл Васильевич, как человек такого рода оказался на такой высокой позиции?»Кирилл Уткин: Чтобы вы понимали мою ситуацию, я назначен на должность главы департамента буквально три дня назад. Вся старая верхушка была уволена, включая женщину о которой идет речь. Так что, на данный момент времени она уже не находится на государственной службе и не имеет никакого отношения к российской медицине.Причиной массового увольнения, как вы сами понимаете, стали подозрения в коррупции. Моя задача провести ревизию всех принятых решений. Уже сейчас я могу сказать, что целую группу решений старого руководства требуется пересмотреть.Владимир Соловьев: » То есть уволили не только ее, но и все руководство в целом? Какие решения вы имеете в виду? Можете привести пример?»Кирилл Уткин: Да, уволили все старое руководство департамента в полном составе. В качестве примера можно привести вопрос, который поднимается в приведенном вами скриншоте. Там они обсуждают бесплатное распространение нового препарата от НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова, которое предполагалось запустить внутри страны. При этом запретив его отправку на экспорт.Но старое руководство приняло прямо противоположное решение. Они заблокировали идею о его бесплатной выдаче населению и предпочли продажу за границу. Даже успели подписать контракт с Францией на поставки препарата. По цене в 110 тысяч рублей за упаковку. Это при том, что у них даже не было такого права, так как права на лекарство принадлежат НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова.Владимир Соловьев: «Ничего себе цена. 110 тысяч рублей за упаковку. Почему так дорого? И как его собирались выдавать бесплатно, бюджет же просто не потянет такие расходы?»Кирилл Уткин: 110 тысяч, это та стоимость, которую они выставили французам, а те согласились. Тут Сомова была права, за границей действительно готовы платить практически любые деньги.Причина проста — это единственное во всем мире лекарство, которое способно полностью вылечить сердечно-сосудистую систему человека, вернув его в здоровое состояние. Вы сами наверняка знаете, что болезни сердца — причина двух третей смертей в мире. Препарат же полностью избавляет от них человека. Без хирургического вмешательства и риска смерти на операционном столе. Естественно все рвутся его получить.Себестоимость препарата в производстве, насколько я знаю, составляет 17 тысяч рублей. Именно эту сумму планировалось компенсировать из бюджета НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова. А само лекарство выдавать людям бесплатно.Владимир Соловьев: «Вопрос к Денису Проценко — что такого в этом препарате, что за границей его готовы покупать по такой цене? 110 тысяч рублей за упаковку, это же безумно дорого.»Вот тут начинается самое интересное, откуда тут появился главврач инфекционной больнице в Коммунарке остается загадкой, но по-видимому его имя сейчас на слуху и им решили воспользоваться:Денис Проценко: Это лекарство над которым более десяти лет работала команда НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова. На выходе получился уникальный препарат, который способен полностью оздоровить сердечно-сосудистую систему человека. Грубо говоря, вернуть ее в первоначальное состояние. Даже если у человека присутствуют тяжелые болезни сердца и сосудов. Отказ сердца, инсульт и инфаркт — причины двух третей смертей в мире. Препарат позволяет предотвратить все три патологии и предотвратить ранню смерть человека. Отсюда и такой безумный спрос.Владимир Соловьев: «А что именно он делает?»Денис Проценко: Это комплексное лекарство, которое действует на всю сердечно-сосудистую систему разом, одновременно решая несколько задач.Полностью очищает сосуды от загрязнения и растворяет тромбы. Холестерин, жировые наслоения, пробки из тромбов — все это уходит в прошлое. Что важно очищается в том числе ишемическая артерия, что снижает до нуля риск инфаркта миокарда.Запускает процесс регенерации сердечной мышцы. Происходит восстановление поврежденных областей, приходят в норму сердечные клапаны, обычно сильно страдающие из-за гипертонии.Восстанавливает поврежденные стенки сосудов и укрепляет их. Предотвращается риск разрыва сосудов и кровоизлияния в мозг. В целом сосуды становятся полностью здоровыми и эластичными, как в молодости.Как результат, происходит полное восстановление сердечно-сосудистой системы человека. А он сам возвращается в абсолютно здоровое состояние. Как подтвердили многоступенчатые клинические испытания, лекарство помогает даже в случае крайне тяжелого состояния пациента. Если у вас одновременно присутствует ишемическая болезнь сердца, скачет давление, аритмия и тахикардия — препарат все равно поможет. Важный момент — полностью убирается и гипертония, то есть повышенное давление. Которое является первопричиной всех заболеваний сердца и сосудов.Владимир Соловьев: «Можете тут прерваться? Повышенное давление — это же обыденность для большинства людей. А вы говорите, что оно является причиной болезней сердца и сосудов. Объясните?»Денис Проценко: Вот поэтому у нас причиной почти 70% смертей являются заболевания сердца и сосудов. Потому что каждый думает, что повышенное давление это нормально.При этом именно из-за повышенного давления начинают развиваться все болезни сердечно-сосудистой системы. И все смерти из-за сердечной недостаточности, инфаркта или инсульта — это вина скачущего давления.Владимир Соловьев: «Чем оно настолько опасно?»Денис Проценко: Если излагать совсем коротко, то давление начинает повышаться из-за застоя крови в малых артериях. Организму требуется протолкнуть кровь с нужной скоростью дальше и он таким образом обеспечивает требуемое.Из-за скачков давления начинают получать повреждения стенки крупных артерий. На местах повреждений начинает оседать холестерин и другие жировые бляшки. Появляется атеросклероз.Момент №1 — это приводит к ишемической болезни сердца. Момент №2 — интенсивность скачков давления у человека повышается. Что в свою очередь приводит еще к большему загрязнению сосудов.Одновременно растет нагрузка на сердце, которое изнашивается в несколько раз быстрее, чем должно. Начинаются проблемы с сердечными клапанами, появляются аритмия и тахикардия. Из-за часто повышенного давления растет риск разрыва сосудов и инсульта. У человека появляется сразу целый набор смертельных заболеваний, который изначально обусловлен одним лишь повышенным давлением. Он может умереть в любой момент.Владимир Соловьев: «Насколько высока вероятность раннего смертельного исхода? Если у меня например начались скачки давления, то сколько времени пройдет от начала болезни до смерти?»Денис Проценко: Если учитывать методы лечения пациентов, которые использует большинство врачей и препараты, которые им выписываются, то вероятность смерти — все 100%.Инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность, инсульт — что-то из этого обязательно ударит и убьет человека. Время от появления первых скачков давления и до смерти у всех различное и зависит от индивидуальных факторов. Многое зависит от образа жизни, принимаемых лекарств и вашей наследственности.В среднем, я могу точно сказать, что повышенное давление и иные болезни сердечно-сосудистой системы сокращают жизнь человека на 15-20 лет, не меньше. Кто-то, например, мог бы дожить до 80, но умирает в 60.Владимир Соловьев: «А как себя спасти? Существуют варианты эффективного лечения? Можно рассчитывать на помощь врачей в России?»Денис Проценко: Зависит от конкретной ситуации. Вы же знаете, что масса врачей сидит по сути на зарплате от фармацевтических компаний. При этом многие из них даже не в курсе, что помогают пациенту отправиться на тот свет, когда выписывают те или иные лекарства. Они не представляют себе, насколько они опасны.Другая сторона вопроса — аптечные сети, где практически отсутствуют эффективные препараты. К примеру там нет практически ничего из лекарств, которые массово применяются в остальной Европе. Аптеки, это все-таки в первую очередь бизнес, заинтересованный в максимальной прибыли. Им не интересны новые препараты, которые могут на самом деле помочь. В том числе разработка НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова от которой наотрез отказались все до одной аптеки России.Как раз после этого руководство НИИ обратились в Минздрав с просьбой начать бесплатное распространение препарата среди населения. Но получили отказ от Сомовой, которая еще и хотела вынудить продавать «Артериале» за границу, что вообще за гранью разумного. Мы работали десять лет, чтобы помочь гражданам России, а не французам или немцам.Владимир Соловьев: У нас в студии присутствует представитель аптечной сети «Фармасток»Сергей Давыдов. Вопрос — почему вы отказались от препарата «Артериале»?Сергей Давыдов: Они предлагали не бизнес-партнерство, а какой-то социализм. Продавать препарат с максимальной наценкой в 10%, по фиксированной стоимости. Да еще и хотели постепенно снижать на него закупочную стоимость за счет привлечения медицинских фондов или госфинансирования. Куда это годится? Извиняюсь, конечно, но у нас частный бизнес. И если предложение коммерчески не выгодное, то мы имеем полное право его отклонить.

Денис Проценко: У вас не просто частный бизнес. От него зависят жизни людей. Ведь именно они покупают у вас лекарства. Вы же продаете заведомо неэффективные препараты, отказываясь от продажи всего, что может нанести ущерб вашей прибыли. Я лично присутствовал на переговорах и слышал, как ваши сотрудники говорили, что наш «Артериале» обрушит продажи всех лекарств от сердца и гипертонии, на которые приходится две трети вашей прибыли. Это мерзко и ужасно — делать деньги на жизни людей!Владимир Соловьев: Сергей, можете как-то прокомментировать это?Сергей Давыдов: Не уверен, что стоит отвечать. Могу только сказать, что все продающиеся у нас препараты прошли сертификацию в России. Если какие-то из них запретят, то мы их сразу же снимем с продажи. Но все делается строго в соответствии с законодательством. Что касается «Артериале» от НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова, то как я уже сказал, у нас частный бизнес. И нас нельзя принудить продавать что-то против нашей воли.Денис Проценко: Пока такие люди, как Сомова работали в департаменте фармацевтики, я представляю, каким образом там проходили процедуру сертификации новых препаратов. Надеюсь новое руководство займется в том числе и проверкой присутствующих препаратов.Владимир Соловьев: Кирилл Михайлович, получается «Артериале» пока так и лежит на складе?Кирилл Уткин: К счастью нет. Мы сейчас уже перешли от разгребания административных проблем прошлой команды к нормальной работе. И мы совместно с НИИ Клинической кардиологии наладили прямое распространение «Артериале».Более того, мы достигли соглашения о финансировании его производства из бюджета, как они изначально и предлагали. НИИ Клинической кардиологии, как и Минздрав не является коммерческой структурой. Это научно-медицинское учреждение, подчиненное государству. Поэтому цели заработать денег у него нет. Напротив, они тратят деньги из бюджета НИИ на производство препарата. Сейчас для НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова выделили субвенции из государственного бюджета под эти же цели. Как результат, «Артериале» распространяется, прямо скажем БЕСПЛАТНО. Учитывая, что стоимость производства составляет около 12 тысяч рублей.Владимир Соловьев: Как люди могут его получить? Где? Почему вы не стали его отправлять в больницы?Кирилл Уткин: В больницы не стали отправлять из-за боязни банального воровства. На скриншоте, который вы приводили в самом начале, один из комментаторов по сути предлагает воровать и продавать «Артериале» за границу. Более того, предлагает остальным скооперироваться. Отправив его в больницы, мы выпустим ситуацию из под контроля. И как показывает мой опыт, скорее всего наш препарат станут выдавать только тем, кто сможет хорошо заплатить в карман врачу.Поэтому выдача препарата проходит под строгим контролем со стороны НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова, через официальный сайт препарата. Дополнительно каждая отправка лекарства контролируется МОЗ. Чтобы получить «Артериале» достаточно зайти на официальный сайт препарата и оставить там заявку со своим именем и номером телефона.Владимир Соловьев: Я правильно понял — любой россиянин может получить препарат бесплатно, который стоит 17 тысяч рублей и вылечить своё больное сердце?Кирилл Уткин: Да, каждый гражданин России может оставить заявку на «Артериале» и получить его. Препарат бесплатный, при стоимости препарата в 17 тысяч за упаковку.Одно «но» — это достигается за счет субвенций из государственного бюджета и финансов НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова. Пока финансирования от МОЗ хватит на партию в 5 500 упаковок препарата. Следующая партия будет обеспечена исключительно финансированием НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова и там цена будет намного выше. Ориентировочно стоимость следующей партии составит около 5-6 тысяч рублей.Владимир Соловьев: Но пока люди все еще могут получить препарат бесплатно?Кирилл Уткин: Сейчас от первой партии осталось около 1500 упаковок. Спрос растет в геометрической прогрессии. Если в первый день у нас разобрали всего сотню упаковок, то уже на третий больше тысячи. Поэтому как долго лекарство будет доступно бесплатно сказать сложно. Скорее всего 1-2 дня. Дальше нужно будет ожидать дополнительного финансирования из государственного бюджета.И конечно же в конце столь разоблачающей статьи, сайт предлагает заказать это волшебное средство по их ссылке:Cпециально для наших читателей мы размещаем форму прямой заявки на препарат по квоте МОЗ.Важно! На текущий момент времени, у НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова осталось только 44 упаковки препарата из первой партии, профинансированной из государственного бюджета.Ссылку на сайт оставлю тоже (надо полагать он такой не единственный и скорее всего адреса будут меняться с завидной частотой, поэтому вся суть вынесена в пост).Для того, чтобы получить препарат, необходимо оставить ФИО и номер телефона, в течении 30 минут оператор с вами свяжется.Оператор перезвонил уже буквально через 5 минут. Девушка с милым голосом уточнила, кому я заказываю данный препарат и спросила пару вопросов касающихся общего самочувствия:1) Как часто повышается/понижается давление?2) Как давно страдаете скачками давления?3) Имеются ли сопутсвтующие заболевания такие как диабет, варикоз и т.д.?Далее, мне сказали какая плохая у меня ситуация и как мне необходим данный препарат и что он буквально за пол года применения решит все мои проблемы. Однако, одной пачки мне не хватит и нужно заказывать 5 плюс еще 2 пачки каких-то капель. Две пачки идут по акции за 1 рубль при поддержке Минздрава, а 3 пачки я должна заказать по акционной цене. В итоге весь комплекс обойдется мне в каких-то 7 тысяч 800 рублей. После сомнений которые у меня появились, мне предложили сделать скидку в 1 400 рублей. Однако, сомнения мои не пропали, но девушка и тут нашла выход! Ведь можно заказать лишь половину курса, а акцию она закрепит за моим номером телефона аж на целых пол года и в течении этого времени я смогу заказать данный препарат по акционной цене. После того, как я отказалась от всех ее предложений девушка обвинила меня в беспечности и сразу бросила трубку.После этого разговора я решила загуглить, что это вообще за «зверь» такой и наткнулась на интересную статью на сайте Совет.ОК.

Артериале от давления — Развод!

Люди страдающие гипертонией, будьте осторожны! В сети появился очередной развод на супер препарат от давления «Артериале» он же «Артериоле». Замануха от мошенников: Артериале — натуральный продукт! Препарат от гипертонии — 2019. Награда НИИ «Нация-Медика». Приведите давление в норму с Артериале и очистите сосуды! ИННОВАЦИЯ И ПРОРЫВ В КАРДИОЛОГИИ — ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО* Для завлечения мошенники используют поддельные известные сайты, где ссылаются на выдуманные ими же законы:«12.01.2020 в третьем чтении был принят закон, обязующий государство выделить квоту на лечение сердечно-сосудистых заболеваний» Продающие страницы делают так, якобы это — Государственное бюджетное учреждение «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ». Заявляют, что проводилось исследование препарата Институтом сердечно-сосудистых заболеваний в течение 2019 года.Но нас так просто не проведешь и мы знаем где искать правду. Обратимся к официальным источникам.Проверяем «Артериале» через через Минздрав России В Государственном реестре лекарственных средств его нет, а значит «Артериале» не является зарегистрированным лекарством в России.Проверяем «Артериале» на сайте Роспотребнадзора Документов не найдено, а значит «Артериале» не является даже биологически активной добавкой БАД.Как обманывают продавая «Артериале»?Товар распространяется только через интернет, купить «артериале» в реальных аптеках нельзя, его не продают. На сайте нет никаких скидок, вам скажут, что одна пачка бесплатно, при заказе целого курса от 3000 до 10000 руб. или что акция уже закончилась.Товар высылается наложенным платежом без описи вложения и вы не можете его проверить до оплаты и потом вернуть свои деньги. В посылке вы можете даже его не получить. И даже если вы его получите, а потом узнаете, что «артериоле» пустышка, вы никому ничего не вернете и не предъявите.Друзья не ведитесь — Это РАЗВОД!!! Обязательно поделитесь в социальных сетях, чтобы помочь многим людям, которые могут стать жертвами мошенничества! И пишите отзывы в комментариях, если вы стали жертвой мошенников. И если вам предлагают лекарства в интернете, прочитайте нашу статью: Как проверить легальность лекарства, БАДа? Не слушайте псевдо врачей из интернета, консультируйтесь только со своим лечащим врачом. Будьте здоровы и не болейте!Друзья, берегите себя и своих близких! Ведь заказывая и используя препарата, которые неизвестно что собой представляют можно потерять не только деньги…