Звезда «Мира Дикого Запада» раскрыла подробности сцены изнасилования полицейским

Кадр: фильм «Столкновение»

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тэнди Ньютон раскрыла подробности съемок сцены из фильма «Столкновение» 2004 года, в которой ее героиню насилует полицейский. Слова актрисы передает Vulture.

Речь идет о сцене, в которой полицейский в исполнении Мэтта Диллона останавливает машину с героиней Ньютон и ее мужем, после чего насилует женщину пальцами во время обыска. Ньютон призналась, что не знала о сцене изнасилования до самого дня съемок. Перед началом режиссер Пол Хаггис отвел ее и Диллона в сторону и спросил, надела ли актриса защитное нижнее белье.

«И тогда я поняла, о чем он говорит. Я даже не думала об этой сцене так, я даже не понимала, что произошло, пока не увидела ****** [чертов] фильм», — заявила актриса.

После разговора с режиссером она пошла в гримерку и расплакалась. «Я очень переживала. Не потому что мне нужно было сниматься в этой сцене, а из-за того, что я вообще не представляла, что мы будем транслировать такую идею в фильме. На тот момент мне казалось, что предположить, будто полицейский изнасилует рукой женщину на улице, еще и с расистским подтекстом, — я испугалась, что не хочу быть частью этого, я не верила, что такое может произойти в реальности», — рассказала Ньютон.

Актриса добавила, что позже узнала о суровой действительности — что число темнокожих женщин, подвергающихся сексуальным домогательствам со стороны полиции, «попросту феноменально».