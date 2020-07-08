Половина мигрантов в России потеряла весь доход в кризис

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Главными пострадавшими от экономического кризиса в России, связанного с эпидемией коронавируса, оказались мигранты. Об этом свидетельствует опрос Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пишут «Ведомости».

Половина из них, 51 процент, заявила, что потеряла все источники дохода. Работы лишились 40 процентов опрошенных. Если учесть неоплачиваемый отпуск, доля возрастет до 75 процентов. Не изменился или увеличился доход у 19 процентов работников с постсоветского пространства.

В исследовании также приняли участие россияне, и для них последствия оказалась значительно менее серьезными. О потере работы рассказали 23 процента респондентов, а о потере всех источников дохода — 27 процентов.

Эксперты РАНХиГС отметили, что первое время мигранты пытались выжить за счет небольших сбережений, а когда те кончились, обратились к взаимопомощи по национальной линии.

При этом страхи по поводу резкого усиления этнической преступности не оправдались. Напротив, по данным МВД, количество преступлений, совершенных иностранцами, в период эпидемии сократилось на 9,6 процента, в том числе убийств стало меньше на 14,3 процента, а разбоев — на 7,8 процента. Данные взяты по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Также оказались необоснованными страхи по поводу более высокой эпидемической опасности в среде приезжих рабочих. Опрос, в котором приняли участие мигранты из Киргизии и Узбекистана, показал, что они реже выходили на улицу из дома, чем россияне.

В начале июля, через несколько дней после голосования по поправкам в Конституцию, президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке гастарбайтеров.