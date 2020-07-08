В Крыму почти не осталось свободных номеров до сентября

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове начался высокий курортный сезон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, номеров в среднем ценовом диапазоне практически нет, все места забронированы до сентября.

При этом Аксенов добавил, что остались свободными некоторые номера класса люкс.

Кроме того, глава полуострова отметил, что некоторые отели могли незначительно поднять цены из-за издержек, связанных с поздним началом курортного сезона.

Крым начал принимать россиян из других регионов с 1 июля. С 15 июня внутренний туризм стал доступен для крымчан.

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