Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Michel Euler/AP

Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

По его словам, предстоит пока разработать модель привлечения людей в кинотеатры, так как на данный момент прогнозируемая посещаемость составляет 20%.

Также решается вопрос о том, какой контент представить зрителям.

Толстой отметил, что необходима большая, комплексная система мер, учитывающая все нюансы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

— «Мы не откроемся»: кинотеатры столкнулись с проблемой

Источник