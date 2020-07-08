В РТ госслужащим приостановят индексацию окладов

Индексация окладов госслужащих Татарстана в 2020 году должна быть приостановлена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, волатильностью цен на нефть и, соответственно, замедлением поступлений в доходную часть республики. Соответствующий законопроект сегодня представил председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По его словам, за 5 месяцев отставание поступлений в республиканский бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило более 30 млрд рублей. «В российский бюджет — налоги, которые уходят с территории республики, региональные, местные, — их дефицит перешагнул за 100 млрд рублей. Хотя по региональному бюджету сумма, конечно увеличилась, но составляет чуть больше 30 млрд рублей», — отметил он.

Замминистра финансов РТ Алексей Шишкин пояснил, что в Татарстане налог на прибыль в первые 5 месяцев поступил в размере только 30% от прошлогодних значений. А первый транш федеральной поддержки, который составил 13,5 млрд, даже на 50% не скомпенсирует потери, поэтому республика должна рассчитывать на себя и проводить оптимизационные мероприятия, одним из которых как раз и является приостановка индексации зарплат госслужащих.

Члены комитета поддержали законопроект, теперь его должны рассмотреть на следующем заседании татарстанского парламента.