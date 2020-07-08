Картина маслом фирмы-фантома Алтайского края готовили сбыту сотни тонн сомнительной молочки

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявило схему легализации молочной продукции неизвестного происхождения. Ее создали три предприятия-фантома. Как уточнили в ведомстве, это выяснилось в ходе мониторинга деятельности предприятий с использованием возможностей ФГИС «Меркурий» — компании сбывали молоко и масло неизвестного происхождения, и к тому же меняли на них сроки годности. Теперь они будут лишены возможности оформить новые партии небезопасной продукции.

Управлением было установлено, барнаульские ООО «Азимут» и ООО «Регионпродопторг» с января по июнь 2020 года внесли информацию о поступлении на их склады нескольких партий сливочного масла и сухого молока (общим весом 195 т), предположительно импортного производства. При этом на указанную продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а значит, достоверно определить производителя, обеспечить прослеживаемость продукции, а также установить ее качество и безопасность невозможно.

Подозрение мониторинговой группы ведомства вызвал еще и тот факт, что молочная продукция с обеих площадок в сопровождении транспортных ЭВСД была реализована в ООО «Астро» (Барнаул). Согласно информации ИС «Цербер», ООО «Астро» заявлено как «предприятие оптовой торговли», но его производственная деятельность не указана. Между тем данной компанией из сливочного масла «Традиционное» (82,5 %) было «произведено» масло «Крестьянское» (72,5 %). При этом изменилась дата выработки продукции с 30 мая на 23 июня 2020 и 8 июля 2020 года. Производителем готовой продукции было указано ООО «Астро», которое оформило транспортные ЭВСД в адрес получателей Башкирии и Новосибирской области.

В то же время выезд инспектора Россельхознадзора по адресу компании, указанному в системе «Цербер», подтвердил, что помещения, соответствующие требованиям для оборота молочной продукции, у фирмы отсутствуют. Ни представителей юридического лица, ни договорных отношений по аренде помещения с ООО «Астро» по указанному адресу нет. Выезд по адресам местонахождения ООО «Азимут», ООО «Регионпродопторг», указанным в системе «Цербер», также показал, что данные юрлица предпринимательскую деятельность по заявленному местонахождению не ведут. Это дало управлению право заявлять о фактах легализации молочной продукции через три предприятия-фантома.

На основании этого регистрация всех трех фирм в системе «Ветис.Паспорт» была аннулирована, сами площадки исключены из ФГИС «Цербер». Таким образом, исключена и их возможность оформления документов на новые партии небезопасной продукции. Кроме того, Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай направило информацию об изъятии небезопасного товара в адрес получателей продукции и территориальных управлений Россельхознадзора по Республике Башкортостан, Новосибирской области. Сведения о фактах нарушений также направлены в правоохранительные органы.