Захарова назвала условие для возобновления международного туризма

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Владимир Песня/РИА «Новости»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при рассмотрении вопроса о возобновлении международного туризма в приоритете находится эпидемиологическая обстановка и ее оценка специалистами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в каждой стране принимаются свои меры — логистические, пограничные, визовые для того, чтобы выработать новую формулу, в том числе для туризма.
«У нас вопрос решается непосредственно правительством, в первую очередь с опорой на данные медиков, Роспотребнадзора для того, чтобы самое главное, человеческие жизни, были сохранены», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут путешествовать по миру.
Она добавила, что все надеются на возобновление мирового движения, однако это решение будет приниматься правительством.
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