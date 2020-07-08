Власти Турции арестовали 115 чиновников за расследование в отношении Эрдогана

Об этом сообщает Hürriyet.

Экс-чиновникам Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), главного учреждения Турции, занимающегося раскрытием преступлений по отмыванию денег, мошенничества и других финансовых проступков, предъявлены обвинения в связях с движением Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что по мнению турецкого правительства именно сторонники данного движения стоят за организацией неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в Турции в 2016 году. Подозреваемые были заключены под стражу в ожидании суда, отмечает издание.

Турецкие власти установили, что некоторые из подозреваемых использовали мобильное приложение для обмена сообщениями — Bylock, которое, как полагают правоохранители в Турции, являлось средством связи среди членов движения Гюлена.

После неудавшегося путча, власти Турции конфисковали активы стоимостью более 10 млрд евро, предположительно принадлежащие движению Гюлена, с помощью различных расследований MASAK.