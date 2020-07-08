«Помочь слабым и облегчить жизнь сильным»: Бессарабов рассказал, что теперь делать с этими поправками

Депутат Госдумы от Алтайского края, член Генсовета «Единой Россиии» Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о дальнейшей жизни в России с учетом поправок.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов отметил, что подавляющее большинство жителей России поддержали поправки к Конституции. А это значит, что депутаты должны без промедления приступить к работе.

«Приступить к реализации тех наказов и тех ориентиров, которые жители страны определили, в том числе для власти, — каким мы видим наше будущее, нашу жизнь в России», — дал наказ народный избранник.

Бессарабов отметил, что впереди большая работа по принятию новых законов, которых не было в правовой системе — о депутатском контроле, госсовете, совете безопасности, администрации президента, об интегрированном в единую публичную власть местном самоуправлении.

«И конечно же социальные положения — на построение справедливого общества. На то, чтобы добиться постоянной индексации наших различных мер социальной поддержки. На то, чтобы помочь слабым и облегчить жизнь сильным, чтобы могли развиваться и в экономике», — пояснил госдумец.

Напомним, Бессарабов в Барнауле проголосовал за внесение изменений в Конституцию. Он подчеркнул, что «мы голосуем за то, что нужно людям для комфортного проживания в нашей стране».

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.