Китаю и США предсказали в ближайшее время разрушительные катастрофы

В соответствии с описанием, случиться это на какой-то плотине или дамбе, что размещена в горах. Вырвавшаяся в результате прорыва вода, будет мутно-желтого цвета, с большой примесью глины и потечет прямо на город. Под описание в предсказании вполне может подойти ГЭС «Три ущелья» в Китае. Говорят, что там ситуация становиться всё хуже с каждым днем, а власти направили на место возможной катастрофы спасательные службы.

В прогнозе сенситивов, что специализируются на удаленном просмотре, – это не единственная катастрофа. По их мнению, происшествие в Китае будет лишь началом ряда других событий, которые они смогли увидеть. Вслед за разрушением дамбы беда ждет жителей США. Им предсказали страшное землетрясение на Западном побережье. Дальше человечество будет страдать от геологических катастроф, новых эпидемий, мировой войны.

Этим прогнозам нет никаких опровергающих или подтверждающих фактов. Странным есть то, что в Ладакхе, где сейчас разворачивается конфликт на границе с Индией, руководство Китая начало возвращать оттуда свои войска. Можно предположить, что правительству Китая известна информация о каком-то событии, что случилось уже или может скоро случиться. Возможно, в Пекине не хотят начинать войну, когда существует угроза утопления 400 миллионов человек.

Подозрительное событие произошло и в США – начавшиеся развертывание в районе границы с Индией, на которое ушло немало денежных средств, внезапно остановили.