Как долго оставаться молодым: врач раскрыла главный секрет замедления старения

Каждый человек мечтает как можно дольше оставаться молодым и приостановить процесс старения. Известная за рубежом врач не только уверена, что это возможно, но и готова рассказать, как это сделать, а также раскрыть главный секрет долгой молодости, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на Daily Mail. Доктор Кейт Грегоревич из Австралии уверена, что залог успеха сохранения сил и энергии в правильном употреблении пищи. Также врач поделилась правилами правильного питания, придерживаясь которых, человек сможет оставаться здоровым и активным. Как утверждает диетолог, в первую очередь нужно употреблять много клетчатки, которая поможет защитить слизистую кишечника, при этом обеспечив чувство сытости. Такой рацион будет полезным для наших кишечных бактерий. Врач подчеркнула, что не отказывается от мяса, рыбы в небольших количествах, но составляют в основном её рацион цельно зерновые продукты. Например, по мнению Кейт, важно употреблять овес, коричневый рис, ячмень. Избегает сама врач и советует отказаться другим от ультрапроцессированных продуктов. К ним относиться печенье, пирожные, сухие завтраки и прочее. Эти продукты отличаются тем, что как в маленьком, так и в большом количестве одинаково не дадут ощущения сытости, но при этом наполнят организм большим количеством калорий, от чего, соответственно, пользы мало. Способствуют набору лишних килограмм также и сладкие безалкогольные напитки, фруктовые соки. Содержащиеся в этих напитках пустые калории не дадут организму человека никакой пользы, поэтому и сама диетолог их исключила из своего рациона. По поводу мяса, то Кейт все же разрешает себе этот продукт для наполнения организма витамином B12 и железом. Но всё же его количество очень ограничено – врач не позволяет себе злоупотреблять мясными продуктами. В то же время важно наличие в рационе большого количества полезных жиров. Среди них оливковое масло, авокадо, орехи, жирная рыба. Одним из главных принципов своей диеты доктор называет интервальное голодание. Врач употребляет пищу, как это сейчас модно, с перерывом в 12 часов. Это, по её мнению, позволяет организму переварить пищу и отдохнуть. Но главным свои секретом долгой молодости Кейт Грегоревич считает употребления большого количества белка и полезных жиров. Это связано с потерею мышц и набором большего количества жира, что происходит в организме человека с возрастом. «Чтобы сохранить или даже нарастить мышечную массу, пожилые люди имеют более высокую потребность в белке, чем молодые», – поделилась доктор.