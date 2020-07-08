Составы велокоманды Sunweb на Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020

Велокоманда Sunweb после ухода Тома Дюмулина поедет Тур де Франс-2020 без прицела на борьбу за общий зачёт. Главной задачей Sunweb на оставшуюся часть сезона, по словам спортивного директора Мэтта Уинстона (Matt Winston) является заметность команды, упор на атаки и борьбу за победы на этапах.

Состав велокоманды Sunweb на Тур де Франс-2020

На Тур де Франс-2020 стартуют Тиш Беноот (Tiesj Benoot), Николас Роч (Nicolas Roche), Сееса Бол (Cees Bol), Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen), Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), Никиас Арндт (Nikias Arndt), Марк Хирши (Marc Hirschi) и Йорис Ниувенхёйс (Joris Nieuwenhuis). 21-летний Марк Хирши и 24-летний Ниувенхёйс впервые в карьере поедут Гранд-тур.

Руди Кемна (Rudi Kemna), тренер команды Sunweb: «Тур де Франс будет первым Гранд-туром календаря, где мы нацелены на этапы, будем бороться в спринтах и атаковать. Цель на Джиро д’Италия – генеральная классификация и борьба в сложных спринтах».

29-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), который с начала сезона готовился к старту на Тур де Франс, не был включён в состав и должен стартовать на Джиро д’Италия.

Спортивный директор команды Sunweb о программе Майкла Мэттьюса, составах на Тур де Франс и Джиро д’Италия-2020

Спортивный директор Sunweb Мэтт Уинстон в интервью Cyclingnews сказал, что программа Мэттьюса даёт ему шанс одержать больше побед:

«Программа, разработанная в начале года, всегда может измениться в зависимости от физической формы гонщика и ситуации. Мы объявляем её гонщикам, чтобы они с января могли примерно представлять себе своё календарь. Но когда вмешивается такой фактор как коронавирус, пауза в сезоне, а потом календарь составляется заново, для команды самое главное – быть заметной во второй части сезона.

Необходимо стартовать быстро и мощно, предусмотреть все случайности. Программы гонок и составы соответствуют этим целям. Мы изучили, где можем бороться за победу, кто сможет выиграть. Поэтому считаю, что у Майкла Мэттьюса хорошая программа, благодаря которой он потенциально может выиграть много гонок и отлично закончить сезон. Милан-Сан-Ремо, Ломбардия, Плуэ – на этих велогонках Майкл Мэттьюс способен одержать победу. Тиррено-Адриатико и Джиро д’Италия с их сложными спринтерскими этапами тоже дают шанс.

Мы постарались сбалансировать составы. Программа очень насыщенная. У нас есть талантливые ребята. Главное видеть картину в целом, понимать, где мы можем побеждать и проявить команду.

Хотим дать ребятам максимум возможностей, где они могут реализовать свои таланты. И программа Майкла именно такая, дающая ему больше всего шансов для побед. Если честно, мне очень интересно посмотреть, чего он сможет добиться в таком составе.

На некоторых из гонок я работал с ним в прошлом году, видел его потенциал и то, что просто не сошлось в гонках. Он побеждал или был близко. Думаю, если в этом году он сможет реализовать весь потенциал, если команда будет ему помогать, осень получится довольно успешной».

Майкл Мэттьюс о новой программе велогонок на вторую часть сезона 2020 года

В интервью Cyclingnews Майкл Мэттьюс, находящийся в тренировочном лагере в Австрии, выразил своё мнение по поводу своего календаря гонок:

«Я сказал команде, что хотел бы придерживаться программы, которая была у меня в начале года. В неё входил Тур де Франс, классики. Да, были в программе и Джиро, и Сан-Ремо, и Ломбардия. Мне нравится Джиро д’Италия, с 2015 года старался, чтобы она входила в мой календарь. С этим Гранд-туром у меня связаны потрясающие воспоминания. Я люблю эту гонку.

Во время изоляции я готовился к тому, что программа останется такой же, как в начале года. Но мне просто пришлось переключаться на новые цели, чтобы постараться взять максимум из того, что есть. У меня в расписании остаются прекрасные гонки, такие, как Милан-Сан-Ремо, Ломбардия, Тиррено-Адриатико, где я пока не добивался больших успехов. Надо подумать о них, постараться использовать ситуацию.

Моя форма в полном порядке. Все показатели на тренировках даже лучше, чем перед Париж-Ниццей. Мне просто надо сейчас оценить их и удержать до старта, чтобы с блеском возобновить сезон».

Состав велокоманды Sunweb на Джиро д’Италия-2020

На Джиро д’Италия-2020 команда Sunweb выставит следующий состав: Нико Денц (Nico Denz), Крис Хэмильтон (Chris Hamilton), Джей Хиндли (Jai Hindley), Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), Сэм Оомен (Sam Oomen), Каспер Педерсен (Casper Pedersen), Мартейн Тусвельд (Martijn Tusveld).