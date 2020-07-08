Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста

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@shnurovs/Instagram

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список сопредседателей Партии роста.

Об этом заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК в пресс-службе партии.

Соответствующее решение было принято во вторник, 7 июля, во время съезда.

Шнуров заявил, что партия «райских кущ не предлагает».

«Мы требуем, чтобы нам не мешали работать, остальное мы сделаем сами», — цитирует его слова сайт партии.

Лидер «Ленинграда» вступил в партию в начале года. Недавно его назначали одним из руководителей телекомпании RTVI.

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