К Земле приближается огромная комета: увидеть её сможет каждый

Землян ждет важное астрономическое событие – скоро люди смогут увидеть космическое тело, которое пролетит близко к нашей планете. Neowise – это комета достаточно больших размеров, что позволит каждому наблюдать за её полетом. Это явление такое важное в первую очередь из-за того, что объект можно будет увидеть невооруженным глазом, что происходит не так уж и часто, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на CNET. Комета называется C/2020 F3 Neowise. 3 июля небесное тело было максимально близко к Солнцу и уцелело. А теперь на протяжении нескольких дней люди смогут наблюдать за захватывающим зрелищем, которое лучше всего можно увидеть перед рассветом над линией горизонта. Жители разных стран уже начали публиковать снимки кометы. Как утверждают в NASA, увидеть Neowise можно на протяжении нескольких минут каждый день перед восходом Солнца. Исчезнет с поля зрения космический объект 11 июля. После этого комету увидеть будет невозможно, поскольку она опуститься ниже линии горизонта. Несмотря на это земляне получат ещё один шанс увидеть вновь космический объект. Вечером 15-16 июля комета покажется вновь и тогда её увидеть получится ещё лучше. Любоваться кометой люди смогут почти к концу июля. Если вы хотите увидеть космического гостя прямо сейчас, сначала нужно найти его с помощью телескопа или бинокля, а уже потом можно будет смотреть за «хвостом» кометы невооруженным глазом. 23 июля комета максимально на близится к нашей планете, тогда, как утверждают астрономы, она будет самой яркой, и наблюдать за ней без дополнительных приспособлений можно будет к 25 июлю. Также ученые предполагают, что в случае усиление яркости, Neowise можно будет отнести к так называемым «великим кометам». Такую комету люди могли видеть в предыдущий раз больше 20 лет назад – в 1997 году близко к Земле пролетела великая комета Хейла-Боппа. Как предполагают астрологи, уже в августе планета исчезнет с поля зрения. В следующий раз жители Земли смогут увидеть её только в 8786 году.