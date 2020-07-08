35 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения в республике достигло 4 858.

По данным оперативного штаба РТ, все новые случаи — контактные. 16 человек госпитализированы, 19 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 705 пациентов, в том числе 66 за минувшие сутки. Умерли с начала эпидемии 20 человек.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 15, Нурлатский район — 9, Лаишевский — 4, Зеленодольский — 3. По одному новому случаю в Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Высокогорском и Чистопольском районах.

Заболевшие по возрастным группам: от 30 до 50 лет — 9 человек, от 50 до 60 — 10, от 60 до 70 — 9, от 70 до 80 — 7.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 562 случая заражения коронавирусом, из них 27,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 700 792 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 472 511 человек, умерли 10 667. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (621), Санкт-Петербург (295), Ханты-Мансийский АО (268), Свердловская (263), Иркутская (240) и Нижегородская области (217).