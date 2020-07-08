По уголовному делу бывшего замглавы Каменского района назначено первое судебное заседание

Суд назначил дату первого заседания по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя главы администрации Каменского района Алексея Жихаренко. Информация об этом отражена в судебной картотеке.

Первое заседание по уголовному делу Алексея Жихаренко состоится 21 июля в Центральном районном суде Барнаула. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Дело ведет судья Лариса Чистеева. Защитником подсудимого является адвокат Яна Балгакова.

«Банкфакс» обратился к ней за комментарием, однако она отказалась вести беседу. Связаться с самим Жихаренко также не удалось, на звонки он не ответил. Об избрании в его отношении меры пресечения официально не сообщалось.

Напомним, что по имеющимся сведениям, уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Каменского района Алексей Жихаренко, который уволился из муниципалитета по собственному желанию 7 февраля, может быть связано с покушением на мошенничество с углем в Яровом. Об этом ранее «Банкфаксу» сообщил источник в силовых структурах.

Ранее прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении неназванного мужчины по этому делу. По версии следствия, он знал, что зимой текущего года в Яровое пришел уголь для отопления домов горожан и социальных объектов. Между поставщиком и муниципальным заказчиком возникли разногласия по поводу качества топлива. В связи с этим администрация города отказывалась принимать и оплачивать товар до проведения экспертизы. Тогда обвиняемый мужчина обратился к подрядчику и пообещал решить этот вопрос с помощью взятки, которую якобы необходимо было передать представителю мэрии. Как считают следователи, на самом деле он планировал похитить 1,3 млн рублей, полученные им для передачи взятки.

Ранее СУ СКР по Алтайскому краю сообщило, что потенциальная взятка полагалась мэру Ярового Виталию Самобочему. Как уточнил источник, контрагентом в той закупке угля выступало ООО «ТД «РПГ». Эта фирма действительно поставляла топливо в Яровое зимой 2019-2020 года. В рамках одного из контрактов возник спор о качестве товара. Как следует из документов портала Госзакупок, конфликт между заказчиком и поставщиком был улажен удешевлением суммы контракта стоимостью 2 млн рублей на 100 тысяч рублей.