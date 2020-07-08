Полиция Киева задержала двух россиян

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РИА «Новости»

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В пресс-службе рассказали, что сотрудникам ведомства поступила информация о том, что в украинскую столицу прибыли граждане России, планирующие серию тяжких преступлений.

В полиции утверждают, что задержанные мужчины были членами вооруженных формирований, работали на спецслужбы России и участвовали в военных конфликтах на территории разных государств.

В настоящее время готовятся материалы для «принудительного выдворения задержанных за пределы Украины», добавили в пресс-службе.

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