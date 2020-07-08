Суд Киева продлил на шесть месяцев срок расследования дела против Порошенко

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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выступает…

Valentyn Ogirenko/Reuters

Печерский районный суд Киева продлил на шесть месяцев срок досудебного расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, срок досудебного расследования истекал 10 июля текущего года. В дальнейшем дело должны были передать в суд или закрыть.

Прокуратура ходатайствовало о продлении срока расследования.

«Ходатайство прокурора… удовлетворить», — заявила председательствующий судья Олеся Батрин.

Порошенко подозревают, что два года назад он вынудил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божку назначить заместителем начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко.

Однако бывший президент и его адвокаты отказались принимать подозрение и считают, что его пытались вручить незаконно.

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