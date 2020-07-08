«Занимайтесь своими делами»: МИД России ответил посольству США на обвинения в гонениях на журналистов

Заявление американского дипведомства было вызвано арестом Ивана Сафронова.

Министерство иностранных дел РФ жестко ответило на утверждения посольства США, что в России началась кампания против свободы слова и притеснения журналистов.

«Заняться своим делом» (Mind your own business) посоветовало в ответ российское дипломатическое ведомство.

О гонениях против СМИ ранее заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Это была реакция на задержание Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта», а ныне советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Сафронова обвиняют в государственной измене.

Она написала в Twitter: «Россия глазами СМИ в 2020 году» — всё более актуальная тема. Наблюдаем арест за арестом российских журналистов — это похоже на согласованную кампанию против свободы медиа». На этот пост и ответил аккаунт МИД России.

Как ранее сообщил Евгений Смирнов, адвокат Ивана Сафронова, в деле его клиента упомянуты спецслужбы Чехии. Якобы через них секретные сведения о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток были получены разведкой США. МИД Чехии эти данные не комментирует.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» утром 7 июля. По статье 275 УК РФ об измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудник Роскосмоса арестован сроком на два месяца.

В течение вторника у здания ФСБ проходили одиночные пикеты в защиту Ивана Сафронова. Во время акций протеста были задержаны около 30 человек.

Напомним, что в июне 2020 года по обвинению в госизмене на семь лет был осужден бывший глава Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Роман Ковалев. В июле 2018 года по этой же статье был обвинен другой сотрудник ЦНИИМаш, Виктор Кудрявцев. Дело против него еще не закрыто.

Также в июне 2020 года по обвинению в измене был арестован глава районного отдела полиции МВД по Курской области Дмитрий Борзенков.