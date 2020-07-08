В Турции в этом году до рекордного уровня выросли ипотечные кредиты

Согласно сообщению газета Sabah, которое ссылается на данные Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK), с 1 по 26 января объём ипотечных займов увеличился на 32,2 млрд лир (4,7 млрд долларов) до 230,9 млрд лир. По данным издания, эта сумма побила годовой рекорд в 27,6 млрд лир, зафиксированный в 2017 году.

Отметим, что правительство Турции стремится увеличить покупки домов, чтобы помочь разгрузить жилищный фонд, накопившийся после валютного кризиса, разразившегося летом 2018 года, и оживить экономический рост, пострадавший в результате вспышки COVID-19, начавшейся в стране 11 марта этого года.

В соответствии с сообщением, высокий рост кредитов произошёл, после того как в начале июня государственные банки Ziraat Bank, VakıfBank и Halkbank представили пакеты ипотечных кредитов по исторически низким процентным ставкам. Следует отметить, что процент по ипотечному займу в настоящее время составляет всего 0,64% в месяц, что значительно ниже уровня инфляции потребительских цен в год в 12,6%.

Кроме того, заимствование также предусматривает льготный период погашения до 12 месяцев, отмечает Sabah.

Интерес к покупке жилья вырос, однако некоторые компании по недвижимости повысили цены на целых 25%, чтобы нечестно увеличить свои доходы, что привело к сокращению спроса, сказал Низамеддин Аша, председатель Стамбульской палаты агентов по недвижимости.