Бывший сенатор возглавил Общественную палату Алтайского края

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В Алтайском крае прошло первое заседание Общественной палаты региона седьмого состава, на котором избрали нового председателя, сообщает официальный сайт региона.

Бывший сенатор возглавил Общественную палату Алтайского края

Юрий Шамков, президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ

Дмитрий Лямзин

В заседании принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он уверен, что у каждого члена палаты «будет возможность в полной мере себя проявить и внести свой вклад в развитие этого важного общественного института и всего края».

В новый состав вошли 45 человек. По словам Томенко, представлены практически все сферы — культура, наука, образование, здравоохранение, бизнес, сельское хозяйство, спорт, экология и другие.

«У многих немалый опыт работы. Это позволит, я убежден, сохранить преемственность и продолжить хорошие традиции, которые были выработаны в рамках всей деятельности. В свою очередь те из вас, кто впервые пробует себя на этом поприще, смогут свежим взглядом посмотреть на то, как организована работа, и внести что-то новое в наше взаимодействие. Работа эта должна быть динамичной, живой, открытой», — обратился Томенко к общественникам.

Губернатор подчеркнул, что от нового состава Общественной палаты «все жители края и все уровни власти ждут инициативы и активной работы», поскольку «необходимо налаживать прямую связь с жителями края, оперативно реагировать на актуальные вопросы».

Бывший сенатор возглавил Общественную палату Алтайского края

Заседание Общественной палаты АК седьмого созыва.

altairegion22.ru.

В ходе заседания председателем ОП единогласно избрали Юрия Шамкова — председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, советника директора федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». Его заместителями стали Евгений Новиков и Василий Куц.

Также сформировали Совет ОП, определили комиссии, избрали их председателей и заместителей. В ближайшее время предстоит определиться с персональным составом комиссий и планом работы общественников на второе полугодие.

Томенко напомнил, что ранее президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание «усилению общественного контроля за качеством исполнения многочисленных и масштабных решений».

«Национальные цели развития, стратегические задачи, которые были поставлены Президентом нашей страны в 2018 году, продолжают оставаться теми же, и мы будем стремиться к их выполнению», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 20 февраля 2008 года Шамков получил полномочиями члена Совфеда от администрации Алтайского края. 26 сентября 2014 года указом экс-губернатора Александра Карлина прекращены полномочия Шамкова как члена Совфеда. Его сменил Михаил Щетинин.

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