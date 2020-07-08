Бывший сенатор возглавил Общественную палату Алтайского края

В Алтайском крае прошло первое заседание Общественной палаты региона седьмого состава, на котором избрали нового председателя, сообщает официальный сайт региона.

Юрий Шамков, президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ

Дмитрий Лямзин

В заседании принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он уверен, что у каждого члена палаты «будет возможность в полной мере себя проявить и внести свой вклад в развитие этого важного общественного института и всего края».

В новый состав вошли 45 человек. По словам Томенко, представлены практически все сферы — культура, наука, образование, здравоохранение, бизнес, сельское хозяйство, спорт, экология и другие.

«У многих немалый опыт работы. Это позволит, я убежден, сохранить преемственность и продолжить хорошие традиции, которые были выработаны в рамках всей деятельности. В свою очередь те из вас, кто впервые пробует себя на этом поприще, смогут свежим взглядом посмотреть на то, как организована работа, и внести что-то новое в наше взаимодействие. Работа эта должна быть динамичной, живой, открытой», — обратился Томенко к общественникам.

Губернатор подчеркнул, что от нового состава Общественной палаты «все жители края и все уровни власти ждут инициативы и активной работы», поскольку «необходимо налаживать прямую связь с жителями края, оперативно реагировать на актуальные вопросы».

Заседание Общественной палаты АК седьмого созыва.

altairegion22.ru.

В ходе заседания председателем ОП единогласно избрали Юрия Шамкова — председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, советника директора федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». Его заместителями стали Евгений Новиков и Василий Куц.

Также сформировали Совет ОП, определили комиссии, избрали их председателей и заместителей. В ближайшее время предстоит определиться с персональным составом комиссий и планом работы общественников на второе полугодие.

Томенко напомнил, что ранее президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание «усилению общественного контроля за качеством исполнения многочисленных и масштабных решений».

«Национальные цели развития, стратегические задачи, которые были поставлены Президентом нашей страны в 2018 году, продолжают оставаться теми же, и мы будем стремиться к их выполнению», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 20 февраля 2008 года Шамков получил полномочиями члена Совфеда от администрации Алтайского края. 26 сентября 2014 года указом экс-губернатора Александра Карлина прекращены полномочия Шамкова как члена Совфеда. Его сменил Михаил Щетинин.

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