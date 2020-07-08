Томенко провел оперативное совещание в связи с ростом количества инфицированных в Алтайском крае

Во вторник, 7 июля, больше двух часов в Правительстве Алтайского края проходило совещание, на котором рассмотрены причины ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, а также возможные дополнительные меры по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции.Участники совещания проанализировали эффективность реализуемого комплекса мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Отрицательная динамика сохраняется на протяжении нескольких дней, только за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заболевания.Полпред президента в СФО Сергей Меняйло обеспокоен увеличением числа зараженных коронавирусом на Алтае.

В Республике Алтай, по его словам, коечный фонд и система здравоохранения небольшая, поэтому может просто не справиться.»В Алтайском крае — 171 человек, да, рост был неизбежен, но это все-таки всплеск, а не плановый рост (он у нас наблюдается в Кемеровской области, Республике Хакасия и Республике Алтай), важно, чтобы система здравоохранения региона не захлебнулась от количества больных», – сказал Меняйло.8 июля полпред проведет координационный штаб с сибирскими губернаторами. В частности, обсудят и ситуацию с туризмом, чтобы не допустить ухудшения ситуации.