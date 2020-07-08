У місті на Волині сім’ї медичних працівників отримають службове житло

Відбулося чергове засідання громадської комісії з житлових питань, яке провів перший заступник міського голови Михайло Гетьман.

Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила присутніх з клопотанням Ковельського МТМО про видачу ордерів на службове житло медичним працівникам.

Рішеннями міської ради було дано згоду на зміну цільового призначення нежитлових приміщень колишнього шкірно-венерологічного диспансеру, що по вул.Міцкевича, 64. Шляхом реконструкції вони переобладнані під житлові помешкання.

Комісія з розгляду питань про розподіл службового житла МТМО прийняла відповідні протокольні рішення про включення восьми квартир до числа службових, закріплення їх за медоб’єднанням та про видачу ордерів двом сім’ям медичних працівників на однокімнатні квартири, трьом — на двокімнатні, семи — на житлові кімнати.

Проєкти рішень будуть розглянуті виконавчим комітетом на засіданні 9 липня.

Нагадаємо, що Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання спільно з міською владою продовжують сприяти забезпеченню соціальним житлом місцевих медиків. Вперше за десятки років працівники галузі охорони здоров’я міста Ковеля отримали службове житло напередодні нового 2016 року. Це стало можливим завдяки реконструкції приміщення молочної кухні на вулиці Мічуріна, 2, де за кошти міського бюджету та МТМО було переобладнано 8 кімнат для медпрацівників.