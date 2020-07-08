Правкомиссия одобрила план поэтапного строительства трассы Москва – Казань

Правительственная комиссия по транспорту одобрила план поэтапного строительства автотрассы М12 Москва — Казань. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«По результатам обсуждения правкомиссия в целом одобрила предложения по трассировке М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и организационную схему управления проекта», — цитирует ТАСС текст сообщения.

В июне в ходе рабочего визита в Татарстан вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил сократить сроки строительства трассы в 2 раза, до четырех лет, и сдать ее уже в 2024 году.

Предполагается, что строительство платной скоростной трассы пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Ранее предполагалось, что полностью трасса будет построена в 2027 году. Общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.