Власти Бийска объяснили поток черной жижи Бию утечкой канализационных вод

Коммунальщики занимаются устранением утечки

Мэрия Бийска прокомментировала информацию о потоке неизвестной жидкости, которая стекает в Бию недалеко от Коммунального моста в районе бывшего «Машзавода». Чиновники объяснили «Бийскому рабочему», что произошла утечка вод из канализации.

Несколько дней назад жители Бийска обратили внимание, что у берега Бии в воду стекает поток неизвестной жидкости черного-зеленого цвета. Участок стока стал затхлым, а масса отходов уже успела осесть на берегу. По словам специалистов, в этом месте канализационные трубы уходят в дюкер – участок трубопровода, проходящий под руслом реки для транспортировки сточных вод из района Заречья до очистных сооружений. В мэрии Бийска привели пояснение МУП «Водоканал», согласно которому, утечка вод из канализации произошла вечером 6 июля, предположительно, из-за прорыва изношенной трубы.

По данным предприятия, после ЧП был экстренно проведен отбор проб и анализ химического состава воды. «Для ликвидации аварийной ситуации было снижено давление в напорном канализационном коллекторе путем остановки канализационно-насосных станций Заречья. Далее начались ремонтно-восстановительные работы для ликвидации утечки сточных вод. После их окончания будет произведена дезинвазия почвы», — сообщили в «Водоканале». Сроки окончания ремонтных работ не уточняются.

Между тем канализация продолжает наполняться отходами, которые уходят в накопительные резервуары, откуда их откачивают по мере накопления.

Напомним, что накануне «Банкфакс» обратился за комментарием по данной ситуации в Росприроднадзор. В ведомстве сообщили, что обращение о сливе жидкости на берегах Бии было зафиксировано еще 1 июля. Тогда сообщалось о загрязнении речных вод, в связи с чем специалисты взяли пробы воды на обследование. Предположительно, этот слив мог быть организован одним из местных предприятий.