Deutsche Bank оштрафован на $150 млн за сотрудничество с Эпштейном

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере $150 млн после расследования финансовых сделок с Джеффри Эпштейном, передает Fox Business.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк объявил о многомиллионном штрафе после многомесячного расследования сотрудничества Банка Германии с Эпштейном, которое продолжилось даже после того, как возникли подозрения относительно целей использования денежных средств.

Ранее Deutsche Bank, который играл главную роль в финансовых делах Эпштейна, заявил, что сожалеет о своих связях с покойным.

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали в июне 2019 года по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. В августе он скончался в тюремной камере в результате суицида.

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