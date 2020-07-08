Ксению Собчак задержали на Лубянке

Она приехала к месту проведения одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, однако в акции не участвовала

В центре Москвы полиция задержала журналистку Ксению Собчак. Она сегодня вечером приехала на Лубянку, где проходят одиночные пикеты в поддержку заподозренного в разглашении гостайны журналиста Ивана Сафронова.

Сама Собчак в пикетах не участвовала. Она рассказала, что приехала к месту их проведения по работе. Журналистка была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube. Вскоре ее под руки увели несколько сотрудников правоохранительных органов и усадили в полицейский автобус.

Всего на момент написания материала на Лубянке были задержаны около 20 человек. В основном это журналисты, которые вышли, чтобы поддержать бывшего коллегу. В его виновность они категорически не верят. В числе задержанных оказались сотрудники «Коммерсанта», «Ведомостей», Reuters, Baza и других изданий.

Дмитрий Сафронов, который сейчас занимает должность советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан в Москве сегодня утром. Он проходит по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

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В «Роскосмосе» заявили, что задержание советника Рогозина не связано с его работой в госкорпорации. Как сообщил источник агентства «Интерфакс», Сафронов не имел допуска к секретной информации. Его задержание связывают с предыдущей деятельностью в качестве журналиста.

По словам самого Рогизина, он нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, и «не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности».

Следствие ходатайствовало о заключении Сафронова под стражу. Сегодня вечером Лефортовский районный суд принял решение о его аресте. Заседание прошло в закрытом режиме.

Сафронову по статье о госизмене грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Иван Сафронов был назначен советником Дмитрия Рогозина по информационной политике всего несколько месяцев назад. До этого он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Будучи журналистом, он занимался освещением деятельности Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросами военно-технического сотрудничества.

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