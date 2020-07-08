СМИ: Бизнесмен близкий к Эрдогану работает над подготовкой проекта канала Стамбул

Надо сказать, что холдинг Rönesans, являющийся подрядчиком и застройщиком в 28 странах, построил президентский дворец в Турции и заключил контракт с правительством страны на сумму 4,3 млрд долларов на строительство и сдачу в аренду государству 12 крупных больниц, пишет Sözcü.

Ранее местные СМИ сообщали, что компания, связанная с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, ближайшим региональным союзником Эрдогана, приобрела землю вдоль строительства канала Стамбул, где в случае завершения проекта стоимость земли взлетит в несколько раз.

Напомним, что Эрдоган объявил о планах по возведению канала Стамбул в 2011 году до избрания на пост премьер-министра на третий срок. Однако работы над проектом искусственного водного пути откладывались в течение восьми лет.

Некоторые профессиональные и неправительственные организации выступили против него, утверждая, что канал может нанести непоправимый вред лесным районам Стамбула и морской жизни в Мраморном море.