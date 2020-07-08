Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит только телеканал «Культура» и спортивные передачи. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

«Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал «Культура», — отметил защитник в эфире телеканала «Россия 1».

Пашаев отметил, что подзащитный может испытать негативные эмоции от просмотра новостных сюжетов по телевидению.

3 июля в рамках начатого судебного делопроизводства по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности одного человека» адвокат актера театра и кино Эльман Пашаев сообщил журналистам, что его подзащитный не считает себя виновным.

«Сегодня Михаил Ефремов сообщил мне о своей невиновности. Более подробные комментарии пока дать не могу», – заявил журналистам Пашаев.

После публикации данной новости сын погибшего Сергея Захарова заявил, что Ефремов будет «отмазываться» различными способами.

«До сегодняшнего дня он признавал вину и даже сказал об этом в видеообращении. Теперь же он отрицает какие-либо обвинения в свой адрес. Очевидно, что Ефремов будет пытаться уйти от ответственности. Однако мы намерены добиться правды и справедливого наказания для виновника ДТП», – сообщил сын Захарова.

За пьяное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерь человека, Михаилу Ефремову грозил реальное лишение свободы сроком до 12 лет. Домашний арест актера продлен до 9 августа, после чего начнется судебный процесс. Также за пьяную езду за рулем Ефремову грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет с административным штрафом до 30 тысяч рублей.

Если бы Михаил Ефремов повел себя по-мужски, признал вину и заплатил бы денежную компенсацию за смертельное ДТП семье Захаровых, возможно, он отделался бы условным сроком. Однако сегодня, учитывая линию защиты артиста, он будет пытаться «отмазаться» и избежать какого-либо наказания.