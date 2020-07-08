8 июля 2020 года отмечается несколько православных праздников

День Петра и Февронии в 2020 году отмечается 8 июля. Это народно-христианский праздник. Он приурочен ко дню памяти в Русской православной церкви благоверного князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

Праздник церковный сегодня, 8 июля, какой отмечаетсяКнязь Петр жил в Муроме в XII веке. Он болел проказой. Однажды ему приснилось, что крестьянская девушка Феврония исцелила его при помощи целебных трав. Петр отыскал ее в Рязанских землях. После исцеления он взял в жены свою спасительницу. Пара прожила в мире и согласии до старости.

В преклонных годах они приняли таинство монашеского пострига и попросили Бога умереть в один день. Петр и Феврония скончались 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. Их тела разместили в разных обителях, но на следующее утро они оказались вместе.

Петра и Февронию канонизировали в лик святых в 1547 году. Они стали покровителями семьи и брака. Православная Церковь почитает их 8 июля. В России с 2008 года этот день считается Днем семьи, любви и верности.

Погода в этот день предсказывает погоду на ближайшие 40 дней.

Если помолиться перед иконой святых Петра и Февронии, то семью будет ожидать благополучие и счастливая жизнь.

Если 8 июля посвататься, то будущая семья будет крепкой и дружной.

По православному календарю праздник сегодня, 08.07.2020По церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284–305).

Дева, жившая в Ассирии в конце III — начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Император, когда начали преследовать христиан, направил в эту обитель отряд воинов.

Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая в то время. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется.

Мужественную деву публично пытали и настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.