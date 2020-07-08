В России принят закон об «исполнительной амнистии»

Государственная дума приняла закон о предоставлении рассрочки по платежам пострадавшим от коронавируса; изменения коснутся не менее четырёх миллионов человек.

Принят закон об амнистии, подробностиПенсионеры и предприниматели, пострадавшие от коронавируса, получат рассрочку на все категории долгов кроме кроме трудовых обязательств, выплат по потере кормильца, алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы России.

Авторы законопроекта: руководитель фракции “Единая Россия” Сергей Неверов, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикером Совета Федерации, секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак.

Пенсионеры получат рассрочку по долгам в размере до 1 млн рублей сроком до двух лет. Им достаточно будет написать заявление приставу-исполнителю, обращаться в суд не потребуется, рассказал Хинштейн.

Представителям малого и среднего бизнеса предполагается рассрочка на сумму до 15 млн рублей на срок до одного года. Рассрочка будет предоставляться однократно. Предприниматели, получившие рассрочку, не имеют права давать какие-либо материальные обязательства в течение всего срока действия льготы.

Срок моратория, когда судебные приставы не смогут выполнять принудительное производство в отношении должника, продлевается до конца 2020 года. Мораторий на действия коллекторов также вводится на срок действия рассрочки.

По оценкам Госдумы, закон коснётся не менее четырех млн граждан и юридических лиц.

Амнистия по уголовным делам, будет или нет в 2020 годуВ 2020 году начали публиковаться списки тех категорий заключенных, которые имеют все шансы попасть под амнистию, поэтому все, кто зависел от этого вопроса, затаили дыхание в волнительном ожидании. И вдруг, словно гром среди ясного неба – 20 апреля Павел Крашенинников, возглавляющий комитет Думы по государственному строительству и законодательству, сообщил, что амнистия, приуроченная к 75-летию Победы, проводиться не будет.

Объяснил решение чиновников один из их представителей довольно просто, сославшись на то, что великий праздник не может стать поводом для снятия ответственности за совершенные ранее преступления. Проще говоря, люди не должны думать, будто можно переступать черту, а потом выходить на свободу за чужие заслуги. И все бы ничего, да только такие акции проводились каждые 5 лет, начиная с 50-летнего юбилея, поэтому неожиданный отказ от них в 2020 году вызвал настоящий резонанс, особенно на фоне того, что в соседней Беларуси амнистия все-таки состоится (по крайней мере, 4 мая соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания РБ).