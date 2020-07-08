Заворотнюк разрешили вернуться домой после лечения

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.Но реабилитация актрисы окончена, и теперь она вернулась в свой загородный дом. Об этом сообщил Telegram-канал Sotheby’s Life.

Осведомленные источники начали указывать на то, что в скором времени артистка может возобновить карьеру.Последние несколько месяцев ее муж Петр Чернышев не отходил от супруги, он проживал вместе с ней в больнице. Медики недавно заявили, что в лечении Заворотнюк произошел прорыв, якобы она пошла на поправку, другими словами у нее наступила ремиссия.Но теперь оба вернулись домой и счастливы вместе с дочерью. Стоит отметить, что на территории дома есть бассейн и спортзал.