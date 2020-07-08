Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах

Джо Байден Фото: Patrick Semansky / AP

Кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае победы восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Байдена, граждане США чувствуют себя в большей безопасности, когда страна занимается укреплением глобального здравоохранения. «В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — заявил политик.

Ранее США уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.

Позднее администрация президента сообщила о планах частично возобновить финансирование организации при условии равной суммы взносов с Китаем, а также проведения ряда реформ. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов.