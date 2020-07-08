Советник главы Роскосмоса Сафронов доставлен в суд

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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный по подозрению в государственной измене, доставлен в Лефортовский суд Москвы, где будет рассматриваться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Сафронова привезли к зданию суда на микроавтобусе без номеров с тонированными стеклами.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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