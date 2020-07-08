В Татарстане скончались два пациента с коронавирусом

В Татарстане зарегистрированы 19-й и 20-й случаи смерти пациентов от новой коронавирусной инфекции. 29 июня умерла жительница Верхнеуслонского района 1954 года рождения, 6 июля — житель Нижнекамского района. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Жительница Верхнеуслонского района была доставлена в РКБ бригадой скорой помощи 2 июня. В тот же день госпитализирована в Городскую клиническую больницу №16 Казани с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Имела ряд хронических заболеваний. 18 июня в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью переведена в реанимационное отделение, подключена к аппарату ИВЛ. Скончалась 29 июня в результате остановки кровообращения.

29 июня в НЦРМБ был госпитализирован житель Нижнекамского района с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной вирусной пневмонией средней степени тяжести. Имел сердечно-сосудистые заболевания. Умер 6 июля 2020 года.

В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомического исследования.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения в республике достигло 4 823. Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 368 случаев заражения коронавирусом, из них 29,9% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 694 230 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (629), Ханты-Мансийский АО (283), Санкт-Петербург (278), Иркутская (245) и Свердловская области (226).