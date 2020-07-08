Энергетики смогли вовремя вернуть горячую воду почти двум сотням объектов Барнауле

Представители «Сибирской генерирующей компании» обещали завершить гидравлические испытания и ремонты теплосетей по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле уже к 6 июля. Однако ресурс был возвращен не всем потребителям. Как уточнили в компании, на утро 7 июля без горячей воды оставались еще 169 жилых домов, восемь детских садов, шесть школ и четыре больницы. В СГК признали, что они вынуждены были продлить срок отключения для части объектов в связи с выявленными дефектами при запуске воды, а также большим объемом ремонтных работ на тепловых сетях, выполняемых в этом году.

По данным мэрии Барнаула, над устранением найденных повреждений энергетики работают в круглосуточном режиме. Там, где срок перенесен для завершения капитального ремонта на участке, также принят ускоренный темп работы. Для потребителей, у которых нет горячей воды из-за повреждения на трубопроводах, ресурс появится в течение 2-4 дней. В объекты, около которых ведется капитальный ремонт или реконструкция теплосетей, воду вернут через 7-13 дней.

В СГК заявили, что адреса зданий, срок отключения для которых продлен, барнаульцам можно увидеть на интерактивной карте. Там указан адрес дома и дата подачи горячей воды. Желтым цветом на карте обозначены дома, где продление связано с дефектами на трубопроводах, оранжевым – дома, где продолжается капитальный ремонт теплосетей, зеленым – объекты, где горячая вода была возвращена раньше срока. Карта будет обновляться в режиме реального времени, по мере устранения повреждений и завершения работ.

Энергетики принесли горожанам свои извинения за доставленные неудобства. Они отметили, что данные работы являются основным этапом подготовки теплосетевой инфраструктуры города к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов. Между тем ограничение доступа к коммунальному ресурсу на такой длительный срок может стать основанием для реакции прокуратуры.

Напомним, что с 1 по 15 июня в Барнауле прошел первый этап гидравлических испытаний, проводимых «Сибирской генерирующей компанией». Согласно информации карты отключений 2020 года, он затронул теплосети на контурах малых котельных. Так, без горячей воды оставались часть потребителей Центрального района, микрорайона Затон и поселка Центральный. Что касается отключения по линиям главных котельных в этом году, их из-за пандемии коронавируса перенесли с мая на более поздние сроки. Так, испытания по контуру ТЭЦ-2 пройдут с 15 июня по 6 июля, по контуру ТЭЦ-3 – с 13 июля по 3 августа.

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