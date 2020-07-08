Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Evgeniy Maloletka/AP

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

«Постановляю… Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в тексте указа.

Данное соглашение было подписано еще 5 декабря 2012 года.

Кроме того, Зеленский поручил МИД страны уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Источник