Байден заверил, что в случае победы на президентских выборах вернет США в ВОЗ

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Elizabeth Frantz/Reuters

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден пообещал, что если он одержит победу на выборах главы государства, то восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, американцы ощущают себя в большей безопасности, когда США «занимается укреплением глобального здравоохранения».

«В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — написал Байден.

Во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из ВОЗ. До этого он заявлял, что США прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Американский лидер также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек

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