Самые интересные видео 7 июля

«Блокнот» собрал пять самых интересных видеороликов, появившихся сегодня в сети

В сегодняшней видеоподборке: самый нежный кусь, квадрокоптер на живой тяге и кровожадный диван.

Да, затопило, но на работу все равно ехать надо. Водитель лесовоза из первого ролика демонстрирует просто невероятное рвение.

В Костроме очень раздражительный местный житель так устал от звуков триммера по утрам, что сначала облил водой рабочего, который косил траву под окнами, а затем вышел и погнул косилку. Но работяга оказался не из робкого десятка.

На третьем видео — единственный квадрокоптер, на который хватит денег у каждого.

Кот из четвертого ролика в порыве чувств укусил пса и умилил пользователей Сети. Судя по спокойной реакции собаки, это происходит уже не первый раз.

«Съеденная заживо»: девушка застряла в кровати. У диванов-кроватей есть множество своих плюсов, но процесс складывания — не один из них. В этом убедилась Дани Гарленд, которая любезно согласилась заправить кровать своей подруги. Пары неосторожных движений хватило, чтобы девушка оказалась зажатой в недрах дивана. На видео эпичный момент засняла подруга Дани, которая после инцидента долго не могла остановить приступ неконтролируемого смеха. К счастью, последствием «поглощения диваном» стал легкий ушиб, ну и мировая известность, конечно же.